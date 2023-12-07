Невеста поделилась историей ссоры со своей матерью. Одна деталь портит всю свадьбу! И это, как ни странно, клубника.

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Все потому, что девушка мечтает о большом и красивом торте, который будет состоять из нескольких слоев. Один из них – клубничный. Между тем у мамы невесты легкая аллергия на эту ягоду.

Я планирую сделать четырехъярусный торт, где две нижние части будут абсолютно отдельными частями с разными вкусами, а две верхние – лимонно-клубничные,

– поделилась девушка.

Она рассказала, что мама сможет спокойно насладиться другими ярусами. Даже без намека на клубнику. Тем более что мама страдает диабетом и все равно не будет есть много торта. Девушке кажется, что вообще нет никакой причины для конфликта.



Торт с клубникой стал яблоком раздора / Unsplash

В то же время мама – ужасно оскорбленная. Она не перестает засыпать дочь пассивно агрессивными комментариями. Отец невесты поддерживает жену. Девушка – в шоке от поведения матери. В то же время, она не собирается отказываться от торта мечты. Остается самый главный вопрос: как не испортить свадьбу сладким конфликтом.