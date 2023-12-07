Наречена поділилася історією сварки зі своєю мамою. Одна деталь псує все весілля! І це, як не дивно, полуниця.

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Усе тому, що дівчина мріє про великий й красивий торт, який складатиметься з декількох шарів. Один з них – полуничний. Тим часом мама нареченої має легку алергію на цю ягоду.

Я планую зробити чотириярусний торт, де дві нижні частини будуть абсолютно окремими частинами з різними смаками, а дві верхні – лимонно-полуничні,

– поділилася дівчина.

Вона розповіла, що мама зможе спокійно насолодитися іншими ярусами. Навіть без натяку на полуницю. Тим більше, що мама страждає від діабету й однаково не їстиме багато торта. Дівчині здається, що взагалі немає жодної причини для конфлікту.



Торт з полуницею став яблуком розбрату / Unsplash

Водночас мама – страшенно ображена. Вона не перестає засипати доньку пасивно-агресивними коментарями. Батько нареченої підтримує дружину. Дівчина – шокована поведінкою матері. Водночас вона не збирається відмовлятися від торта мрії. Залишається найголовніше питання: як не зіпсувати весілля "солодким" конфліктом.