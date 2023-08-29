Какие знаки зодиака среди мужчин хуже всего целуются

Не все мужчины хорошо целуются. Впрочем, астрологи убеждены, что это также зависит от знака зодиака.

Так вот, хуже всего целуются мужчины, рожденные под знаком Девы и Козерога. Почему именно они, пишет 24 Канал.

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Дева

Представители этого знака зодиака в основном перфекционисты. Кроме того, пытаются спланировать все. Впрочем, забывают, что иногда лучше отдаться чувствам.

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Козерог

Да, Козероги хуже всего целуются. Однако только тогда, когда у них нет настоящих чувств к партнеру. Эти мужчины сдержаны. Преимущественно им не нравится целоваться на людях.

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