Совместимость зашкаливает: 3 знака зодиака, которые лучше всего подходят Весам

Некоторые знаки зодиака прямо-таки идеальные партнеры для Весов. Астрологи выделили сразу три.

Так, Водолей, Рыбы и Лев больше всего подходят Весам. Почему именно они, передает Love 24.

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Водолей

Водолеи очень ценят свободу и независимость, как и Весы. Также Водолеи могут вдохновить их на достижение новых высот.

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Рыбы

Весы может хорошо ладить с Рыбами, поскольку они известны своей эмпатией и чувствительностью. Рыбы помогут Весам выражать свои чувства, будут понимать их и поддерживать.

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Лев

Люди, рожденные под этим знаком, могут привлечь внимание Весов своей энергичностью и харизмой. Львы всегда ожидают признания и почитания. Впрочем, готовы поддерживать партнера в достижении общих целей.

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