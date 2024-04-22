Уже в мае: кому из знаков зодиака этой весной разобьют сердце

Эта весна будет нелегкой для нескольких знаков зодиака. Любимый человек разобьет им сердце.

Так, Козероги и Стрельцы, уже к концу мая вам, вероятно, придется переживать измену. Справиться с эмоциями будет очень трудно, пишет Love 24.

Обратите внимание Эти 3 знака зодиака до конца апреля будут иметь долгожданную встречу

Козерог

Уже в ближайшие недели любимый человек может пригнуть в гречку. Однако, вы не сразу об этом узнаете. А дальше горькая правда разобьет сердце.

Узнайте также Кому повезет в любви на следующей неделе: 3 знака зодиака

Гороскоп для Козерогов

Кстати Только для одного знака зодиака май станет самым счастливым месяцем в году

Стрелец

В мае ваша жизнь может внезапно измениться. Выяснитесь, что любимый человек уже давно ходит налево. Просто в один момент прекратит это скрывать.

Интересно 3 знака зодиака, которые в мае вернутся к прежним

Гороскоп для Стрельцов