Уже в мае: кому из знаков зодиака этой весной разобьют сердце
Эта весна будет нелегкой для нескольких знаков зодиака. Любимый человек разобьет им сердце.
Так, Козероги и Стрельцы, уже к концу мая вам, вероятно, придется переживать измену. Справиться с эмоциями будет очень трудно, пишет Love 24.
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Козерог
Уже в ближайшие недели любимый человек может пригнуть в гречку. Однако, вы не сразу об этом узнаете. А дальше горькая правда разобьет сердце.
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Стрелец
В мае ваша жизнь может внезапно измениться. Выяснитесь, что любимый человек уже давно ходит налево. Просто в один момент прекратит это скрывать.
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