Так, Козороги та Стрільці, уже до кінця травня вам, ймовірно, доведеться переживати зраду. Справитися з емоціями буде дуже важко, пише Love 24.

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Козоріг

Уже найближчими тижнями кохана людина може скочити в гречку. Однак, ви не одразу про це дізнаєтеся. А далі гірка правда розіб'є серце.

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До речі Тільки для одного знаку зодіаку травень стане найщасливішим місяцем у році

Стрілець

У травні ваше життя може раптово змінитися. З'ясуєтеся, що кохана людина вже давно ходить наліво. Просто в один момент припинить це приховувати.

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