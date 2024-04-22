Так, Козороги та Стрільці, уже до кінця травня вам, ймовірно, доведеться переживати зраду. Справитися з емоціями буде дуже важко, пише Love 24.
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Козоріг
Уже найближчими тижнями кохана людина може скочити в гречку. Однак, ви не одразу про це дізнаєтеся. А далі гірка правда розіб'є серце.
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До речі Тільки для одного знаку зодіаку травень стане найщасливішим місяцем у році
Стрілець
У травні ваше життя може раптово змінитися. З'ясуєтеся, що кохана людина вже давно ходить наліво. Просто в один момент припинить це приховувати.
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