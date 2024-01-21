Овен, Стрелец и Дева. Эти три знака зодиака не верят в любовь с первого взгляда, передает 24 Канал.

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Овен

Родившиеся под этим знаком не верят в любовь с первого взгляда. Они очень страстны и самодостаточны, и предпочитают свободу и независимость.

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Стрелец

Люди, родившиеся под этим знаком, в большинстве своем не верят в любовь с первого взгляда. Они ищут приключения и новые впечатления, не любят обязательства.

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Дева

Представители этого знака зодиака тоже не верят в любовь с первого взгляда. Они практические аналитики. Предпочитают разумные и стабильные связи.

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