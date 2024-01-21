Овен, Стрілець і Діва. Ці три знаки зодіаку не вірять у кохання з першого погляду, передає 24 Канал.
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Овен
Народжені під цим знаком не вірять у кохання з першого погляду. Вони дуже пристрасні та самодостатні, і віддають перевагу свободі та незалежності.
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Стрілець
Люди, які народилися під цим знаком, здебільшого не вірять у кохання з першого погляду. Вони шукають пригоди та нові враження, не люблять зобов'язання.
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Діва
Представники цього знаку зодіаку також не вірять у кохання з першого погляду. Вони практичні аналітики. Віддають перевагу розумним та стабільним зв'язкам.
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