Овен, Рак, Скорпіон і Діва. Ці четверо не вміють робити компліменти, передає 24 Канал.

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Овен

Овни відомі своєю прямолінійністю та відвертістю. Втім, їм часто важко висловлювати компліменти. Адже вважають, що інші люди повинні знати про свої позитивні якості без додаткового підкреслення.

Овни більше схильні до вираження свого захоплення через дії, ніж словами, і можуть вибрати зробити щось для людини, замість того, щоб сказати комплімент.

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Рак

Раки дуже сентиментальні та емоційні. Водночас вони можуть бути дуже сором'язливими у висловленні своїх почуттів, зокрема, компліментами.

Ці люди можуть відчувати незручність відверто висловлювати свою любов чи захоплення, бо переживають, що інші неправильно зрозуміють або ж відштовхнуть їх.

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Діва

Діви – перфекціоністи й дуже самокритичні. Вони можуть вагатися висловлювати компліменти іншим людям, бо бояться, що не підберуть правильні слова.

Також можуть відчувати напруженість, коли мають висловити почуття, адже ставлять високі вимоги до себе у всьому.

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Скорпіон

Попри те, що цей знак зодіаку вважають найнебезпечнішим, Скорпіони можуть бути дуже замкнутими. Їм буває важко висловлювати свої почуття.

Ці люди можуть відчувати, що виявлення вразливості через висловлення компліментів може зробити їх менш сильними та контрольованими.

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