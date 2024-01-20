Овен, Рак, Скорпион и Дева. Эти четверо не умеют делать комплименты, передает 24 Канал.

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Овен

Овны известны своей прямолинейностью и откровенностью. Впрочем, им часто сложно выражать комплименты. Ведь считают, что другие люди должны знать о своих достоинствах без дополнительного подчеркивания.

Овны больше склонны к выражению своего восхищения через действия, чем словами, и могут выбрать сделать что-то для человека вместо того, чтобы сказать комплимент.

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Рак

Раки очень сентиментальны и эмоциональны. В то же время, они могут быть очень застенчивыми в выражении своих чувств, в частности, комплиментами.

Эти люди могут испытывать неудобство откровенно выражать свою любовь или восхищение, потому что переживают, что другие неправильно поймут или оттолкнут их.

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Дева

Девы – перфекционисты и очень самокритичны. Они могут сомневаться выражать комплименты другим людям, потому что боятся, что не подберут правильные слова.

Также могут ощущать напряженность, когда должны выразить чувство, ведь предъявляют высокие требования к себе во всем.

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Скорпион

Несмотря на то, что этот знак зодиака считают самим опасным, Скорпионы могут быть очень замкнутыми. Им бывает тяжело выражать свои чувства.

Эти люди могут чувствовать, что обнаружение уязвимости из-за выражения комплиментов может сделать их менее сильными и контролируемыми.

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