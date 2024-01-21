Овен. Весы и Водолей. Именно эти знаки в воскресенье могут пойти налево, пишет 24 Канал.

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Овен

Сегодня Овны могут быть самоуверенными и искать новые впечатления. Эти люди могут прыгнуть в гречку уже в ближайшее время.

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Весы

Весы могут ощущать скуку и раздражительность. Будут искать новые ощущения вне собственных отношений. В воскресенье Весы могут предать любимых.

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Водолей

Сегодня Водолеи будут желать ощутить полную свободу и независимость. Даже если это значит нарушить нормы морали. Их исследовательское отношение к жизни может привести к стремлению новых ощущений и, соответственно, измене.

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