Так, Весы, Дева и Стрелец, лучше разорвать отношения, которые не делают вас счастливыми, а даже наоборот. Подумайте и сделайте свой выбор самостоятельно, пишет 24 Канал.

Кстати говоря До конца года 3 знакам зодиака разобьют сердце

Дева

Вероятно, вы вкладываете всю или всего себя в эти отношения. Впрочем, любимому человеку это не интересно. Если в последнее время все идет не очень хорошо, вместо поддержки постоянные упреки и обвинения, возможно, хватит мучить себя.

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Весы

Уже до конца декабря партнер или партнерша может разбить вам сердце. Подумайте, готовы ли простить измену и жить дальше, словно ничего такого и не было.

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Стрелец

Не стоит терпеть пренебрежительное отношение к себе. Да, очень важно быть с человеком, которого любишь. Но если он или она вас унижает, может, хватит терпеть.

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