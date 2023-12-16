Так, Водолей, Овен и Весы, вам следует быть очень бдительными и осторожными. Может выясниться, что любимый человек вам изменяет, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Эти два знака зодиака изменят любимым уже в декабре

Водолей

Перед Новым годом вы можете узнать очень неприятную новость. Это разобьет вам сердце. Однако, запомните: не вините себя в измене партнера или партнерши. Это их выбор.

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Овен

Из-за обыденных дел вы могли даже не заметить, как стали удаляться друг от друга. Любимый человек может найти кого-нибудь на стороне. И эта правда будет очень больной.

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Весы

Партнер или партнерша могут вас предать. Трудно держать себя в руках, когда узнаешь об этом. Однако, звезды прочат что в жизни еще будет настоящая, верная, искренняя любовь.

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