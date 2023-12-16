Так, Скорпион и Козерог могут изменить любимому человеку. Вероятно, они пойдут налево уже в декабре, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Уже в ближайшие недели Скорпионы могут не устоять перед соблазном и предать любимого человека. Кстати, сделают это не раз. Конечно же, постараются все скрывать.

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Козерог

В этом месяце Козероги могут почувствовать сильное сексуальное влечение там, где всегда проводят больше времени, – на работе. Вероятно, они изменят партнеру или партнерше. И это не будет секс на одну ночь. Возможен продолжительный служебный роман.

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