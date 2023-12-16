Так, Скорпіон і Козоріг можуть зрадити кохану людину. Ймовірно, вони підуть наліво вже у грудні, пише 24 Канал.

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Скорпіон

Уже найближчими тижнями Скорпіони можуть не встояти перед спокусою й зрадити коханій людині. До речі, зроблять це не один раз. Звичайно ж, намагатимуться все приховувати.

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Козоріг

Цього місяця Козороги можуть відчути сильний сексуальний потяг там, завжди проводять найбільше часу, – на роботі. Ймовірно, вони зрадять партнера чи партнерку. І це не буде секс на одну ніч. Можливий тривалий службовий роман.

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