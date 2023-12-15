Так, Близнюкам, Ракам, Левам і Дівам не варто поспішати з цим серйозним кроком. Перед тим, як одружуватися, добре все обдумайте, пише 24 Канал.

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Близнюки

У 2024 році вам може бути складно зосередитися на роботі над стосунками. Можливі невдачі та непорозуміння. Краще зачекати з одруженням до того часу, коли справді будете готові.

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Рак

Раки дуже емоційні та віддані, у стосунках шукають, зокрема, безпеки. Однак, у високосному році дещо може порушити вашу буденну стабільність. Перед тим, як наважитися на серйозний крок, варто зосередитися на саморозвитку й пропрацюванні проблемних питань.

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Лев

Сильні та впевнені Леви можуть втратити контроль над ситуацією. Не варто переоцінювати свою важливість та очікувати, що всі будуть робити по-вашому. Це може призвести до конфліктів та розбіжностей. Якщо не готові серйозно працювати над стосунками, не спішіть одружуватися.

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Діва

Діви прекрасні аналітики. Однак, "перші" враження можуть бути дуже оманливими. Перед тим, як наважитися на серйозний крок, краще подивіться, який ваш партнер чи партнерка у побуті. Чи добре ви разом вживаєтеся.

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