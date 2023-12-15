Близнюки, Лев, Діва та Телець. Саме цим знакам зодіаку не щаститиме в коханні наступного року, передає 24 Канал.

Важливо 4 знакам зодіаку не варто одружуватися у високосному 2024 році

Близнюки

У Близнюків виникатимуть труднощі в особистому житті. Ймовірні, часті непорозуміння та конфлікти з коханою людиною.

Близнюки

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Діва

Цим людям може бути доволі важко спілкуватися з близькими. Особливо, коли вони зовсім не хочуть слухати. Є великий ризик розлучитися.

Діва

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Лев

Стосунки Левів у 2024 році можуть тріщати по швах. Якщо не хочете втратити кохану людину, перестаньте думати лише про себе та свої бажання.

Лев

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Телець

Наступного року Тельці можуть повернутися до колишніх. Втім, це не завжди хороша ідея. Перш ніж починати будь-які стосунки, добре все обдумайте.

Телець

Гороскоп для Тельців