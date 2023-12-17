Так, Терези, Діва та Стрілець, краще розірвати стосунки, які не роблять вас щасливими, а навіть навпаки. Подумайте і зробіть свій вибір самостійно, пише 24 Канал.

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Діва

Ймовірно, ви вкладаєте всю чи всього себе в ці стосунки. Втім, коханій людині це не цікаво. Якщо останнім часом все йде не дуже добре, замість підтримки постійні дорікання та звинувачення, можливо, досить мучити себе.

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Терези

Уже до кінця грудня партнер чи партнерка можуть розбити вам серце. Подумайте, чи справді готові пробачити зраду й жити далі, ніби нічого такого й не було.

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Стрілець

Не варто терпіти зневажливе ставлення до себе. Так, дуже важливо бути з людиною, яку кохаєш. Але якщо він чи вона вас принижують, може, досить терпіти.

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