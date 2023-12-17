Так, це Овен і Лев, Телець і Риби, Близнюки та Водолій. Новорічна ніч буде для них казковою, пише 24 Канал.

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Овен і Лев

У цій парі буде іскра інтенсивної хімії. Обидва знаки вогню перебувають на одній хвилі щодо бажання нових вражень, пригод та емоційних проявів. У них є досить сильний романтичний потенціал.

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Телець і Риби

Ця пара сприймає якість життя з точки зору насолоди й гармонії. Такі знаки, як Телець та Риби, часто виступають у ролі тих, хто допомагає одне одному знайти мир та спокій.

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Близнюки та Водолій

Близнюки та Водолії досить-таки креативні знаки. Вони можуть знайти багато спільних інтересів і хобі. Ці знаки можуть створити дуже цікаву пару.