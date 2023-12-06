Так, астрологи назвали одразу декілька пар знаків зодіаку, яким краще зустріти 2024 окремо. Про кого саме йдеться, знає 24 Канал.

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Кому не варто зустрічати Новий рік разом

Овен і Козоріг, або Рак

Сильні та самовпевнені Овни може зіткнутися з емоційною чутливістю Рака або з впертістю Козерога. Тож у новорічну ніч без сварки чи сліз не обійдеться.

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Лев і Скорпіон

Це далеко не найкраща пара для зустрічі 2024 року. Жоден знак не готовий поступатися. Атмосфера в домі буде не святковою.

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Деяким знакам зодіаку краще не зустрічати Новий рік разом / Ian Schneider / unsplash