Ошибку девушка осознала уже в самолете

Когда отец забронировал свадьбу, то позвонил дочери, чтобы сообщить радостную новость. Он сказал, что празднование состоится в его день рождения – 2 июня.

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То ли из-за проблем со связью, то ли из-за большой радости, Лариса не услышала, что отец сказал, что свадьба будет 2 июня следующего года. Девушка поспешила купить билет на самолет 31 мая в последние минуты. За билет ей пришлось отдать 255 долларов. Лариса даже отправила родным свой билет, но никто не заметил, что в нем был 2024 год.

Девушка быстро договорилась с коллегой, чтобы та подменила ее на работе, и направилась в аэропорт, чтобы улететь в родной Чешир в Великобритании. Уже там девушка написала родным сообщение: "Я в аэропорту, увидимся на месте".

Только тогда родные поняли, что произошла ошибка, и начали звонить Ларисе. Однако ее телефон был на беззвучном режиме. Уже сидя в самолете перед самым вылетом девушка позвонила отцу.

Я увидела все сообщения и позвонила папе. Он сказал: "Лариса, свадьба не раньше следующего года". Мы просто смеялись по телефону,

– рассказала девушка.

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Возвращаться домой было уже поздно, поэтому Лариса решила использовать эту поездку как отпуск. В Чешире она встретилась с друзьями, которых давно не видела, и даже примерила платье для подружки невесты.

Вся семья восприняла то, что Лариса перепутала дату, как забавную историю, с которой можно искренне посмеяться.