5 запрещенных цветов на свадьбе

Современные свадьбы – это часто идеально продуманное событие с роскошным декором. Молодожены заботятся об атмосфере праздника и эстетике, поэтому просят гостей придерживаться определенной палитры цветов, чтобы фото и видео со свадьбы были в одной цветовой гамме.

Читайте также Хуже, чем можно представить: невеста ошарашена платьем, пошитым на заказ – фото результата

Одна женщина опубликовала в соцсети письмо, которое получила от жениха и невесты. В нем говорилось: "Пожалуйста, не надевайте эти цвета". Внизу было 5 цветов: белый, пыльная роза, хаки, зеленый и оливковый. Невесты объяснили, что в этих цветах будут одеты только определенные люди: белый – для невесты, зеленый – для жениха, розовый – для свидетельниц, хаки – для свидетелей в и оливковый для членов семьи.

Но такая просьба очень возмутила женщину. Она собиралась прийти в белом цвете, поскольку свадьба будет на открытом воздухе и ей, мол, будет жарко.

Я только что получила эти инструкции по нарядам для гостей на свадьбе. Я получаю просьбу не одевать белое (хотя в Майами сейчас жарко, и это свадьба под открытым небом). Убирайся отсюда. Я не приду,

– сказала женщина.



Женщина возмутилась из-за дресс-кода на свадьбе / Скриншот

Это сообщение вызвало широкую дискуссию среди пользователей. Некоторые писали, что женщина слишком резкая, а ее желание прийти на свадьбу в белом – нарушает этикет. В то же время многие люди поддерживали женщину и говорили, что, например, цвет хаки является базовым для мужских костюмов, а потому им будет сложно найти наряд другого оттенка.