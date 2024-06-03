Платье невесте отдали перед самой свадьбой

Невеста выбрала дизайн платья для самого важного дня в своей жизни и пошла с ним к "дизайнеру". Девушка даже в страшном сне не могла представить такого результата.

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Невеста мечтала о корсетном платье А-силуэта с тоненькими ниспадающими бретелями и кружевом. "Дизайнер" шил наряд три месяца, а девушка множество раз приходила на снятие мерок. Платье было готово в последний момент перед свадьбой.

Когда невеста увидела результат, то просто онемела. Пошитое платье и близко не было похоже на то, которое она хотела. Вместо нежно ниспадающего А-силуэта, девушка получила приталенное платье до косточек. Мало того, что ткань и фасон были совсем другими, пошитый наряд даже не подошел девушке по размеру.

Ожидания и реальность от платья, пошитого по индивидуальному заказу / Фото из соцсетей

Этой историей в сети поделилась двоюродная сестра невесты. Она заметила, что девушка очень разбита из-за ужасного платья, ведь до свадьбы остались считанные дни. Невеста требовала, чтобы горе-дизайнер вернул ей деньги за неудачный наряд, однако тот отказался это делать. Мол, за ткань и работу надо платить.

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Все знают, насколько стрессовым и дорогим может быть свадьба, а моя двоюродная сестра – одна из самых самоотверженных людей. Мне очень грустно видеть, как ею воспользовались,

– рассказала автор сообщения.

Пользователи сети признались, что даже представить не могли, что результат будет настолько ужасным: