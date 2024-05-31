В чем проблема платьев

Невеста решила поделиться своей историей в сети, чтобы услышать мнение других людей.

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По словам невесты, мама прислала ей фотографии уже 9 различных платьев. И все они имеют одну проблему – длинные и слишком светлые. Девушка считает, что такие платья должны одевать невесты, а не их матери.

Некоторые из них лучше других. Я не против тех, которые явно золотые. Но я продолжаю комментировать вроде "это слишком светлое" или "кажется, оно будет выглядеть как белое". Часть меня это не очень волнует, потому что будет очевидно, кто будет невестой в день моей свадьбы, но я немного расстроена,

– сказала девушка.

Действительно, некоторые платья похожи на свадебные, ведь они белые и кружевные или атласные. Такие прямые платья часто выбирают именно невесты. Однако среди скриншотов были и платья бежевого оттенка.

Варианты платьев, которые мама показала дочери / Скриншоты невесты

"Это традиционные цвета для матери невесты"

Пользователи сети успокоили девушку и заметили, что светлая палитра цветов для платья мамы невесты считается традиционной. Мол, в 50 – 70-х годах в США матери невест всегда надевали светлую одежду.

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