В чем проблема платьев
Невеста решила поделиться своей историей в сети, чтобы услышать мнение других людей.
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По словам невесты, мама прислала ей фотографии уже 9 различных платьев. И все они имеют одну проблему – длинные и слишком светлые. Девушка считает, что такие платья должны одевать невесты, а не их матери.
Некоторые из них лучше других. Я не против тех, которые явно золотые. Но я продолжаю комментировать вроде "это слишком светлое" или "кажется, оно будет выглядеть как белое". Часть меня это не очень волнует, потому что будет очевидно, кто будет невестой в день моей свадьбы, но я немного расстроена,
– сказала девушка.
Действительно, некоторые платья похожи на свадебные, ведь они белые и кружевные или атласные. Такие прямые платья часто выбирают именно невесты. Однако среди скриншотов были и платья бежевого оттенка.
Варианты платьев, которые мама показала дочери / Скриншоты невесты
"Это традиционные цвета для матери невесты"
Пользователи сети успокоили девушку и заметили, что светлая палитра цветов для платья мамы невесты считается традиционной. Мол, в 50 – 70-х годах в США матери невест всегда надевали светлую одежду.
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- "Если у вас нет оснований думать, что ваша мама умышленно пытается вам досадить, просто осторожно скажите ей, что вы хотели бы, чтобы она выбрала более темный цвет. Это действительно не большое дело".
- "Большинство из этих платьев были специально разработаны для события "мама невесты". Многие платья для более зрелых женщин представлены только в 3 – 4 цветах. Бежевый, серо-коричневый, шампань – являются одними из них".
- "В моей семье каждая мама невесты носила очень светлые цвета! Бледно-голубой и розовый – самые красочные из всех, что были".
- "Раньше было традиционно, что мамы невесты носили бежевый цвет. Просто выберите один из более темных вариантов или предложите ей надеть другой цвет".