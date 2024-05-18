У невесты случилась истерика в самолете

Видео с реакцией девушки на поступок матери собрало разные реакции. Некоторые осудили невесту из-за ее резкого поведения.

Читайте также Скрывал правду 10 лет: женщина узнала тайну мужа, которая разбила ей сердце

Из видео понятно, что его снимает сестра невесты. Девушки находятся в самолете и невеста в ярости говорит по телефону.

Мам, ты, черт возьми, шутишь? Почему ты опубликовала мое свадебное платье? Идиотка. Пожалуйста, убери это,

– возмущалась невеста.

Женщина была очень разъярена, а сестра пыталась ее успокоить и говорила быть тише, ведь они в самолете.

После разговора невеста начала плакать, но впоследствии разразилась истерическим смехом вместе с сестрой. Она сказала: "Я ее ненавижу. Она тупая".

Смотрите видео с реакцией невесты на поступок матери:

Комментарии пользователей разделились. Некоторые поддерживал невесту и делился похожими историями, когда их мамы раскрывали важную информацию. Дизайнер свадебных платьев заметила, что мать сделала большую ошибку, опубликовав фото платья дочери. В то же время некоторые пользователи сети осудили невесту за агрессивное поведение. Они отметили, что говорить на маму "идиотка" не допустимо и девушке должно быть стыдно за такое поведение.