У чому проблема суконь
Наречена вирішила поділитися своєю історією в мережі, щоб почути думку інших людей.
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За словами нареченої, мама надіслала їй фотографії вже 9 різних суконь. Та всі вони мають одну проблему – довгі і занадто світлі. Дівчина вважає, що такі сукні мають одягати наречені, а не їх матері.
Деякі з них кращі за інші. Я не проти тих, які явно золоті. Але я продовжую коментувати на кшталт "ця надто світла" або "здається, вона виглядатиме як біла". Частину мене це не дуже хвилює, тому що буде очевидно, хто буде нареченою в день мого весілля, але я трохи засмучена,
– сказала дівчина.
Справді, деякі сукні схожі на весільні, адже вони білі й мереживні або атласні. Такі прямі сукні часто обирають саме наречені. Однак серед скриншотів були й сукні бежевого відтінку.
Варіанти суконь, які мама надіслала доньці / Скриншоти нареченої
"Це традиційні кольори для матері нареченої"
Користувачі мережі заспокоїли дівчину й зауважили, що світла палітра кольорів для сукні мами нареченої вважається традиційною. Мовляв, у 50 – 70-х роках у США матері наречених завжди одягали світлий одяг.
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- "Якщо у вас немає підстав думати, що ваша мама навмисне намагається вам досадити, просто обережно скажіть їй, що ви хотіли б, щоб вона вибрала темніший колір. Це справді не велика справа".
- "Більшість із цих суконь були спеціально розроблені для події "мама нареченої". Багато суконь для більш зрілих жінок представлені лише в 3 – 4 кольорах. Бежевий, сіро-коричневий, шампань – є одними із них".
- "У моїй родині кожна мама нареченої носила дуже світлі кольори! Блідо-блакитний і рожевий – найбарвистіші з усіх, що були".
- "Раніше було традиційно, що мами нареченої носили бежевий колір. Просто виберіть один із темніших варіантів або запропонуйте їй одягнути інший колір".