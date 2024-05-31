У чому проблема суконь

Наречена вирішила поділитися своєю історією в мережі, щоб почути думку інших людей.

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За словами нареченої, мама надіслала їй фотографії вже 9 різних суконь. Та всі вони мають одну проблему – довгі і занадто світлі. Дівчина вважає, що такі сукні мають одягати наречені, а не їх матері.

Деякі з них кращі за інші. Я не проти тих, які явно золоті. Але я продовжую коментувати на кшталт "ця надто світла" або "здається, вона виглядатиме як біла". Частину мене це не дуже хвилює, тому що буде очевидно, хто буде нареченою в день мого весілля, але я трохи засмучена,

– сказала дівчина.

Справді, деякі сукні схожі на весільні, адже вони білі й мереживні або атласні. Такі прямі сукні часто обирають саме наречені. Однак серед скриншотів були й сукні бежевого відтінку.

Варіанти суконь, які мама надіслала доньці / Скриншоти нареченої

"Це традиційні кольори для матері нареченої"

Користувачі мережі заспокоїли дівчину й зауважили, що світла палітра кольорів для сукні мами нареченої вважається традиційною. Мовляв, у 50 – 70-х роках у США матері наречених завжди одягали світлий одяг.

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