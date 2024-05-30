Актуальные цвета свадебного декора в июне
Если ваша свадьба запланирована на июнь, то вам будет не сложно с цветом свадьбы. Ведь в это время года актуальны множество цветов.
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Для свадеб на природе лучше всего подойдут яркие цвета – розовый, голубой, желтый или лавандовый. Вечная классика – зеленый и белый – также подойдут для летней свадьбы.
Различные оттенки розового
Розовый – это яркий и энергичный цвет. Сочетайте различные оттенки розового с пастельным, белым или деревом.
Розовый декор на свадьбе / Фото M Hart Photo
Пыльная роза
Цвет "пыльная роза" олицетворяет красоту раннего летнего сезона. Свадебный организатор Киа Мари советует сочетать этот цвет с зеленым шалфеем и элементами декора цвета слоновой кости. Такое сочетание сделает вашу свадьбу элегантной и романтичной.
Чтобы реализовать эту идею, вы можете выбрать нежно розовые платья для подружек невесты и позаботиться о зеленых букетах для них. Столики на свадьбе украсьте зелеными скатертями, а также розовыми и белыми пионами.
Главный цвет свадьбы – пыльная роза / Фото Логана Коула
Сочетание: коралловый, мятный и золотой
Коралловый цвет – о нежности и романтике, мятный – придаст ему свежести, а золотой – наполнит вашу свадьбу элегантностью. Такая цветовая гамма идеально подойдет для гламурного праздника.
Организаторы свадеб советуют дополнить образ невесты букетом с коралловыми розами, пионами и зеленью. Золотой цвет добавьте в общий декор – стулья, тарелки и подсвечники.
Цветовая гамма для гламурной свадьбы / Фото Ханны Миллер
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Синий + лавандовый
Нежные оттенки синего и лавандового создадут мечтательный эффект на вашем празднике. Обязательно добавьте к ним элементы белого декора. Организаторы советуют использовать дельфиниум и гортензии.
Вариант декора для свадьбы в голубом и лавандовом цветах / Фото Бо Шим
Желтый + персиковый
Декор из этих легких и ярких цветов идеально подойдет для веселой и искренней пары. Ваша свадьба будет наполнена легкостью, душевными разговорами и семейной атмосферой.
Позвольте своим подружкам выбрать платья в разных оттенках желтого и персикового. Их образы удачно дополнят декор свадьбы.
Цветовая гамма для яркой свадьбы / Фото Ребекка Йель
Сочетание цветов: синий, абрикосовый, розовый и желтый
Это смелое сочетание цветов будет иметь невероятный вид на свадьбе. Ваш праздник в такой цветовой гамме будет действительно оригинальным и ярким. Вы можете экспериментировать – выбрать яркие оттенки, или более пастельные.
Цветовая гамма для смелых невест / Фото Джесси Ли
Белый и зеленый
Эти цвета – актуальны всегда. Их можно считать вечной классикой на свадьбах. Используйте белые цветы и много зелени и ваша свадьба точно будет элегантной и стильной.
Цветовая гамма, которая всегда актуальна / Фото Джен Уильямс
Так что, как видите, вариантов для декора – множество. Отталкивайтесь от места проведения праздника, ведь декор должен ему подходить и красиво дополнять.