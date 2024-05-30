Актуальні кольори весільного декору у червні

Якщо ваше весілля заплановане на червень, то вам буде не складно з кольором весілля. Адже у цю пору року актуальні безліч кольорів.

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Для весіль на природі найкраще підійдуть яскраві кольори – рожевий, блакитний, жовтий чи лавандовий. Вічна класика – зелений та білий – також підійдуть для літнього весілля.

Різні відтінки рожевого

Рожевий – це яскравий та енергійний колір. Поєднуйте різні відтінки рожевого з пастельним, білим або деревом.



Рожевий декор на весіллі / Фото M Hart Photo

Пильна троянда

Колір "пильна троянда" уособлює красу раннього літнього сезону. Весільна організаторка Кіа Марі радить поєднувати цей колір з зеленою шавлією та елементами декору кольору слонової кістки. Таке поєднання зробить ваше весілля елегантним і романтичним.

Щоб реалізувати цю ідею, ви можете обрати ніжно рожеві сукні для своїх дружок та подбати про зелені букети для них. Столики на весіллі прикрасіть зеленими скатертинами і рожевими та білими півоніями.



Головний колір весілля – пильна троянда / Фото Логана Коула

Поєднання: кораловий, м'ятний і золотий

Кораловий колір – про ніжність та романтику, м'ятний – додасть йому свіжості, а золотий – наповнить ваше весілля елегантністю. Така кольорова гама ідеально підійде для гламурного свята.

Організатори весіль радять доповнити образ нареченої букетом з кораловими трояндами, півоніями і зеленню. Золотий колір додайте у загальний декор – стільці, тарілки та підсвічники.



Колірна гама для гламурного весілля / Фото Ханни Міллер

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Синій + лавандовий

Ніжні відтінки синього і лавандового створять мрійливий ефект на вашому святі. Обов'язково додайте до них елементи білого декору. Організатори радять використовувати дельфініум і гортензії.



Варіант декору для весілля у блакитному і лавандовому кольорах / Фото Бо Шим

Жовтий + персиковий

Декор з цих легких та яскравих кольорів ідеально підійде для веселої і щирої пари. Ваше весілля буде наповнене легкістю, душевними розмовами і сімейною атмосферою.

Дозвольте своїм дружкам обрати сукні у різних відтінках жовтого і персикового. Їхні образи вдало доповнять декор весілля.



Колірна гама для яскравого весілля / Фото Ребека Єль

Поєднання кольорів: синій, абрикосовий, рожевий і жовтий

Це сміливе поєднання кольорів матиме неймовірний вигляд на весіллі. Ваше свято у такій колірній гамі буде дійсно оригінальним та яскравим. Ви можете експериментувати – обрати яскраві відтінки, або більш пастельні.



Колірна гама для сміливих наречених / Фото Джессі Лі

Білий та зелений

Ці кольори – актуальні завжди. Їх можна вважати вічною класикою на весіллях. Використовуйте білі квіти та багато зелені й ваше весілля точно буде елегантним і стильним.



Колірна гама, яка завжди актуальна / Фото Джен Вільямс

То ж, як бачите, варіантів для декору – безліч. Відштовхуйтеся від місця проведення свята, адже декор має йому пасувати й красиво доповнювати.