Помилку дівчина усвідомила вже в літаку

Коли батько забронював весілля, то подзвонив доньці, щоб повідомити радісну новину. Він сказав, що святкування відбудеться у його день народження – 2 червня.

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Чи то через проблеми зі зв'язком, чи то через велику радість, Лариса не почула, що батько сказав, що весілля буде 2 червня наступного року. Дівчина поспішила купити квиток на літак 31 травня в останні хвилини. За квиток їй довелося віддати 255 доларів. Лариса навіть відправила рідним свій квиток, але ніхто не помітив, що у ньому був 2024 рік.

Дівчина швидко домовилася з колегою, аби та підмінила її на роботі, і попрямувала в аеропорт, щоб полетіти в рідний Чешир у Великій Британії. Вже там дівчина написала рідним повідомлення: "Я в аеропорту, побачимося на місці".

Лише тоді рідні зрозуміли, що сталася помилка, й почали телефонувати Ларисі. Однак її телефон був на беззвучному режимі. Вже сидячи у літаку перед самим вильотом дівчина зателефонувала батьку.

Я побачила усі повідомлення і зателефонувала татові. Він сказав: "Ларисо, весілля не раніше наступного року". Ми просто сміялися телефоном,

– розповіла дівчина.

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Повертатися додому було вже пізно, то ж Лариса вирішила використати цю поїздку як відпустку. У Чеширі вона зустрілася з друзями, яких давно не бачила, і навіть приміряла сукню для подружки нареченої.

Уся сім'я сприйняла те, що Лариса переплутала дату, як кумедну історію, з якої можна щиро посміятися.