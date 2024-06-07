Как одно сообщение привело к невероятным впечатлениям

26-летняя Джордан – из штата Квинсленд, что в Австралии. Как-то она листала ленту рекомендации в инстаграме и случайно наткнулась на профиль 24-летнего Питюрука из Эквадора.

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Мускулистый красавец активно делился фотографиями своей жизни в Эквадоре. Джордан ничего не знала о жизни в джунглях Амазонии, поэтому контент Питюрука ее очень заинтересовал. Девушка решила написать парню и была поражена, когда он ей ответил.

Я не могла поверить, что кто-то из джунглей Амазонки, на этом экзотическом клочке земли, только что ответил мне. Для девушки, которая живет западной жизнью на побережье в Квинсленде, ходит на пляж и живет в доме, разговаривать с кем-то из Амазонки, который живет в хижине, было просто сюрреалистично,

– сказала Джордан.

Девушку интересовало абсолютно все о жизни в Амазонке, поэтому у них с Питюруком завязалось общение. Выяснилось, что парень живет в провинции Пастаза, а его семья проводит туристам экскурсии и знакомит их с культурой своих предков.

Хотя Джордан и Питюрук не говорят на родных языках друг друга, и это не помешало им найти общий язык. Парень и девушка начали часто созваниваться по видеосвязи и обсуждать жизнь и быт друг друга.

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Райский уголок с любимым

Через 4 месяца общения Джордан решила приехать к новому знакомому. У девушки был запланирован отпуск и путешествия в Перу, Аргентину и Бразилию. Она спросила у Питюрука, может ли приехать в Эквадор к нему в гости. Парень был в восторге от этой идеи и рассказал о приезде девушки своим родным.

После четырех перелетов и более 30 часов путешествия Джордан наконец прибыла в Питюрук.

Когда самолет приземлялся в Кито, я осознал всю масштабность ситуации – я собиралась встретить кого-то, кого никогда не видела в реальной жизни,

– сказала девушка.

Но когда парень и девушка встретились, то все сомнения и опасения Джордан развеялись. Им было очень комфортно и хорошо вместе.

"Если искра есть, то не имеет значения, что вы не можете говорить на языке друг друга. У меня никогда не было такой связи с кем-то", – призналась австралийка.

Влюбленные провели две невероятные недели в джунглях Амазонии. Они много плавали, гулять, Питюрук показывал иностранке свою жизнь. Джордан даже не представляла, что эти несколько дней будут такими замечательными. Однако девушке пришлось вернуться домой, ведь ее отпуск завершался.

Смотрите видео моментов из жизни пары в Амазонии:

Уже в Австралии Джордан поделилась своей историей в соцсетях, и одна авиакомпания решила профинансировать ей билет к любимому в Эквадор. Это растрогало девушку до слез и уже сейчас она готовится к следующему путешествию на райский уголок к своему любимому.