Одноклассники были поражены

Видео в сети опубликовали очевидцы события. На кадрах видно, как во время танца с одноклассниками парень приглашает девушку в середину круга.

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Юноша встал на одно колено и протянул девушке кольцо. Мария была настолько поражена, что прикрыла рот рукой. Она сказала любимому "да" и поцеловала. Толпа из одиннадцатиклассников была в восторге от признания и громко пищала и аплодировала. Через мгновение друзья подбежали к паре и начали обнимать.

Смотрите видео с помолвки одиннадцатиклассников:

О предложении знала только хореограф

Мария рассказала "УП. Жизнь", что совершенно не догадывалась о том, что Самин готовит ей предложение, ведь раньше они не обсуждали эту тему.

Это было максимально неожиданно. Первая эмоция, которая приходит в голову – это шок, но впоследствии – только положительные ощущения,

– рассказала одиннадцатиклассница.

О том, что Самин хочет сделать предложение Марии, знала только хореограф, которая ставила танец. Ни родители, ни друзья не знали о намерениях парня. Перед самым танцем Самин сказал любимой, что очень переживает. Это удивило ее, но потом девушка все поняла.

Кстати, интересно, что сначала Самин не отвечал Марии взаимностью, но когда влюбился – то по самые уши.

Пара будет поступать в разные высшие учебные заведения, но будущее теперь планирует вместе.