Самая романтичная помолвка военных

Диана и Анатолий доказали – настоящая любовь преодолеет все на свете препятствия.

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Анатолий год провел на передовой. Он защищал наше государство в горячих точках, среди которых была и Авдеевка. Сейчас Диана и Анатолий проходят службу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и помогают возвращать наших героев домой.

На днях мужчина романтично сделал предложение своей возлюбленной на благотворительном мероприятии, организованном в поддержку детей военнослужащих. Кадрами из этого дня поделилась руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк.



Военный романтично сделал предложение любимой / Фото Юлии Павлюк

На видео видно, как Анатолий подходит к Диане с огромным букетом красных роз под романтическую песню "Повільно", которую исполняет Adam. Счастливая девушка сразу приняла предложение любимого. Влюбленные военные просто сияли от счастья. Они нежно танцевали и обнимались, а весь зал подпевал.

Их история любви разворачивалась вопреки испытаниям войны. Они – лучшее олицетворение молодого поколения украинцев – свободных, сознательных, смелых, несокрушимых. Такими будут и их дети – будущее Украины,

– сказала Юлия Павлюк.

Смотрите видео щемящего предложения руки и сердца:

Юлия Павлюк отметила, что это событие стало самым чувственным на мероприятии. Все гости были растроганные историей любви военных.

Мы поздравляем Диану и Анатолия с помолвкой и желаем им счастливой семейной жизни под мирным украинским небом.