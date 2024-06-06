Однокласники були вражені

Відео у мережі опублікували очевидці події. На кадрах видно, як під час танцю з однокласниками хлопець запрошує дівчину в середину кола.

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Юнак встав на одне коліно і простягнув дівчині каблучку. Марія була настільки вражена, що прикрила рота рукою. Вона сказала коханому "так" і поцілувала. Натовп з одинадцятикласників був в захваті від освідчення і голосно пищав та аплодував. За мить друзі підбігли до пари й почали обіймати.

Дивіться відео з заручин одинадцятикласників:

Про освідчення знала лише хореограф

Марія розповіла "УП. Життя", що абсолютно не здогадувалася про те, що Самін готує їй освідчення, адже раніше вони не обговорювали цю тему.

Це було максимально неочікувано. Перша емоція, яка приходить у голову – це шок, але згодом – тільки позитивні відчуття,

– розповіла одинадцятикласниця.

Про те, що Самін хоче освідчитися Марії, знала тільки хореограф, яка ставила танець. Ні батьки, ні друзі не знали про наміри хлопця. Перед самим танцем Самін сказав коханій, що дуже переживає. Це здивувало її, але згодом дівчина все зрозуміла.

До речі, цікаво, що спершу Самін не відповідав Марії взаємністю, але коли вже закохався – то по самі вуха.

Пара вступатиме у різні вищі навчальні заклади, але майбутнє тепер планує разом.