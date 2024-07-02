Все время деньги мужу давала мама

Мужчина и женщина познакомились несколько лет спустя, как оба развелись с предыдущими партнерами, они быстро влюбились друг в друга.

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Мужчина рассказал, что он работает старшим врачом в одной из крупных больниц города. Через 3 месяца после начала отношений влюбленные решили пожениться, и вскоре у них родилась дочь.

Однако семейная идиллия длилась не долго – супруги постоянно ссорились из-за финансовых вопросов. Каждое утро муж уходил из дома и говорил, что направляется на работу, а возвращался поздно вечером. Однако он никогда не давал денег жене и ничего не имел в собственности. Каждый раз, когда жена спрашивала мужа о доходах, тот менял тему.

Впоследствии отношения еще больше ухудшились, и муж начал проявлять насилие к жене. Женщине даже приходилось вызывать полицию.

Жена заподозрила, что партнер неискренен с ней, и решила обратиться в больницу, где тот работал. Однако там женщине сообщили, что он никогда не был их сотрудником. Зато мужчина заявил жене, что трудоустроился в медицинский институт.

Проверять слова мужчины взялись правоохранители. Они выяснили, что все эти 5 лет мужчина нигде не работал. Документ о работе в больнице, который он показывал жене и суду, мужчина на самом деле купил в интернете.

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Я солгал, чтобы отстоять право опеки над дочерью,

– сказал мужчина в суде.

Кстати, деньги все эти годы мужчине давала мать.

Суд удовлетворил иск жены о разводе и оставил ей право об опекунстве над дочерью. Мужчину-лжеца обязали ежемесячно выплачивать дочери 1000 юаней (140 долларов – 24 Канал).