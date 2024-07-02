Во вторник, 2 июля, Марго празднует свой День рождения. Актрисе исполнилось 34 года. Love 24 рассказывает, что известно о ее личной жизни.

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"Я была идеальной single-девушкой"

Марго признавалась, что долгое время "была идеальной single-девушкой". От мысли об отношениях ей буквально становилось плохо физически.

От мысли об отношениях тянуло бл*вать,

– рассказывала актриса.

Личная жизнь Марго не давала покоя ее поклонникам. В то же время звезда не давала даже возможности посплетничать в сети.

Одна встреча изменила все

На съемках фильма "Французская сюита" Марго познакомилась с британцем Томом Акерли. Он работал третьим помощником режиссера. Тогда Марго подумала, что перед ней – "самый красивый парень во всем Лондоне". Сначала они с Томом дружили, а потом Марго поняла, что любит его. Отношения пары развивались в секрете от СМИ и поклонников.

"Французская сюита" вышла в 2014 году. Через два года Марго и Том тайно поженились. Медовый месяц они решили отложить. Вместо этого основали компанию LuckyChap Entertainment и начали съемки фильма "Я, Тоня". Марго сыграла в нем главную роль. Впоследствии Том рассказал, что их целью было рассказывать истории женщин и усилить новые голоса. Наибольший успех LuckyChap Entertainment принес фильм "Барби", который в 2023 году стал мировым феноменом.



Марго и Том / Getty Images

К счастью, впоследствии супруги все-таки отправились в медовый месяц на Таити. Там они встретились с Бараком Обамой.

Сейчас Том и Марго работают вместе и развивают свои отношения. Влюбленные признаются, что проводят вместе 24 на 7. Хотя, конечно, не обходится и без споров. Чаще всего это происходит из-за лакомства.

Однажды Марго рассказала: если бы она узнала раньше, что ее муж снимался в фильме о "Гарри Поттере", их свадьба состоялась бы гораздо быстрее. Том сыграл эпизодическую роль в третьей части культовой истории: его толкает герой Тома Фелтона – Драко Мелфой.