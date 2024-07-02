У вівторок, 2 липня, Марго святкує свій День народження. Акторці виповнилося 34 роки. Love 24 розповідає, що відомо про її особисте життя.

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"Я була ідеальною single-дівчиною"

Марго зізнавалася, що тривалий час "була ідеальною single-дівчиною". Від думки про стосунки їй буквально ставало погано фізично.

Від думки про стосунки тягнуло бл*вати,

– розповідала акторка.

Особисте життя Марго не давало спокою її шанувальникам. Водночас зірка не давала навіть нагоди попліткувати у мережі.

Одна зустріч змінила все

На зйомках фільму "Французька сюїта" Марго познайомилася з британцем Томом Акерлі. Він працював третім помічником режисера. Тоді Марго подумала, що перед нею – "найкрасивіший хлопець в усьому Лондоні". Спершу вони з Томом дружили, а згодом Марго збагнула, що кохає його. Стосунки пари розвивалися у секреті від ЗМІ та шанувальників.

"Французька сюїта" вийшла у 2014 році. Через два роки Марго та Том таємно одружилися. Медовий місяць вони вирішили відкласти. Натомість заснували компанію LuckyChap Entertainment й розпочали зйомки фільму "Я, Тоня". Марго зіграла у ньому головну роль. Згодом Том розповів, що їхньою метою було розповідати історії жінок та посилити нові голоси. Найбільший успіх LuckyChap Entertainment приніс фільм "Барбі", який у 2023 році став світовим феноменом.



Марго і Том / Getty Images

На щастя, згодом подружжя таки вирушило у медовий місяць на Таїті. Там вони зустрілися з Бараком Обамою.

Наразі Том та Марго працюють разом та розвивають свої стосунки. Закохані зізнаються, що проводять разом 24 на 7. Хоча, звичайно, не обходиться й без суперечок. Найчастіше це стається через ласощі.

Одного разу Марго розповіла: якби вона дізналася раніше, що її чоловік знімався у фільмі про "Гаррі Поттера", їхнє весілля відбулося б набагато швидше. Том зіграв епізодичну роль у третій частині культової історії: його штовхає герой Тома Фелтона – Драко Мелфой.