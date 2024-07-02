Невеста уже оплатила свидетельницам отель

Этой историей невеста решила анонимно поделиться на онлайн-форуме, чтобы понять, правильно ли она поступила, когда сообщила подруге, что та больше не будет ее главной свидетельницей.

Читайте также Жених не пригласил на свадьбу сестру, потому что она отказалась приходить без "собаки-демона"

Свадьба запланирована на сентябрь. Она состоится за городом, однако молодожены будут оплачивать отель для подружек невесты. Несколько месяцев назад невеста вместе со свидетельницами ходили по магазинам в поисках платьев. Поскольку девушка живет в другом городе, то и на этот раз оплатила подругам отель.

Относительно платьев, то мое единственное требование заключалось в том, чтобы они были определенного синего цвета и не имели атласа. Мы целый день примеряли платья, и каждая нашла то, которое ей понравилось. Моя лучшая подруга выбрала платье за 350 долларов, тогда как остальные девушки имели платья от 100 до 150 долларов,

– рассказала невеста.

На следующий день девушки проводили время у бассейна и главная свидетельница начала жаловаться другим, что невеста не хочет оплачивать ее платье. Девушки сказали, что невеста сделала мудро, ведь каждая свидетельница может выбрать платье в пределах своего бюджета, однако недовольная девушка с этим не согласилась.

Через месяц девушка позвонила невесте и попросила оплатить платье. Однако та отказалась, ведь считает несправедливым оплачивать наряд одной свидетельнице, а купить платья всем подругам она не может. Разговор завершился тем, что дружка заявила, что в таком случае не пойдет на свадьбу, а невеста не стала ей отрицать.

Интересно "Это отвратительно": жениха раскритиковали за наряд на свадьбу – скандальное фото

Через некоторое время в конфликт вмешалась мама свидетельницы. Она позвонила невесте и сказала, что та ведет себя "очень грубо". Мол, она "не знает, как это не иметь денег". Девушка не соглашается с такой позицией. О дате свадьбы было известно уже 2 года, поэтому она считает, что подруга имела достаточно времени, чтобы накопить деньги на платье.

Невеста решила сделать главной свидетельницей другую подружку, а лучшую подругу пригласила на свадьбу как обычную гостью. Она даже отправила девушке новое приглашение, и придет та на свадьбу или нет – неизвестно.