"Спасибо, что пришел не в одних трусах"

Свадебное фото невеста опубликовала в сети со словами: "Сегодня был мой день! Мы это сделали. 13 лет спустя и я замужем за своим партнером навсегда".

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На фото девушка была в длинном кружевном платье белого цвета, а ее любимый – в кепке, красной длинной футболке, спортивных шортах и кроссовках. Мужчину сразу же начали критиковать за неуместный наряд. Пользователи сети заметили, что он мог проявить больше уважения к своей возлюбленной.

"Ох, я так стараюсь не осуждать, но после 13 лет совместной жизни можно подумать, что жених мог бы приложить немного больше усилий, чем одеваться, как школьник, который идет в спортзал";

"Это выглядит как: "Я умоляла его сделать предложение, и он наконец согласился только тогда, когда я поставила ему ультиматум";

"Я бы за него не вышла. Если бы мой муж появился в таком наряде, я бы развернула машину, поехала бы домой и поменяла бы замки";

"13 лет вместе. Спасибо, что не пришел в трусах";

"Это просто отвратительно".



Скандальное свадебное фото молодоженов / Фото Reddit

Но судя из поста невесты, ей абсолютно безразлично на то, как выглядел жених в день бракосочетания. Женщина была счастливой, несмотря на мнения незнакомцев. А это – главное.