"Дякую, що прийшов не в одних трусах"

Весільне фото наречена опублікувала у мережі зі словами: "Сьогодні був мій день! Ми це зробили. 13 років по тому і я одружена зі своїм партнером назавжди".

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На фото дівчина була у довгій мереживній сукні білого кольору, а її коханий – в кепці, червоній довгій футболці, спортивних шортах і кросівках. Чоловіка одразу ж почали критикувати за недоречне вбрання. Користувачі мережі зауважили, що він міг виявити більше поваги до своєї коханої.

"Ох, я так стараюся не засуджувати, але після 13 років спільного життя можна подумати, що наречений міг би докласти трохи більше зусиль, ніж одягатися, як школяр, який йде у спортзал";

"Це виглядає як: "Я благала його зробити пропозицію, і він нарешті погодився лише тоді, коли я поставила йому ультиматум";

"Я б за нього не вийшла. Якби мій чоловік з'явився в такому вбранні, я б розвернула машину, поїхала б додому і поміняла б замки";

"13 років разом. Дякую, що не прийшов у трусах";

"Це просто огидно".



Скандальне весільне фото молодят / Фото Reddit

Та судячи з допису нареченої, їй абсолютно байдуже на те, який вигляд мав наречений у день одруження. Жінка була щасливою, попри думки незнайомців. А це – головне.