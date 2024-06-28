Наречена залишилася задоволена
Відео з трансформацією весільного образу Крістіна опублікувала в соцмережі. Під ним вже розгорілася жвава дискусія.
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Наречена виходила заміж у мереживній сукні з відкритим декольте і довгим шлейфом. Після офіційної частини Крістіна захотіла змінити вбрання на більш зручне. Дівчина довго не думала й просто обрізала свою сукню вище колін і перевзулася в босоніжки на низькому ходу.
Крістіна мала дуже задоволений вигляд такою зміною образу, чого не скажеш про гостей весілля. На відео вони видаються збентеженими і зовсім не веселими.
Наречена обрізала весільну сукню: відео
Користувачі мережі у коментарях розкритикували рішення Крістіни. Багато хто писав, що дівчина просто зіпсувала розкішну сукню, а її образ "до" був значно кращим.
- "Я єдина, хто хоче зберегти свою сукню, за яку я заплатила багато грошей, щоб колись мої діти її приміряли? Можливо, вони захочуть одягнути її на своє весілля";
- "Я ніколи не зрозумію таку тенденцію";
- "Усі гості мали дуже напружений вигляд";
- "Вибачте, але ваші гості не вражені. Якщо вам довелося це зробити, чому б не запросити когось, хто б підрізав сукню рівно?".
Крістіна відповіла усім хейтерам, що кожна наречена сама вирішує, що їй робити зі своєю сукнею. Водночас дівчина задоволена результатом.