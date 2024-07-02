Увесь час гроші чоловіку давала мама

Чоловік та жінка познайомилися кілька років по тому, як обоє розлучилися з попередніми партнерами, і швидко закохалися.

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Чоловік розповів, що він працює старшим лікарем в одній з великих лікарень міста. Через 3 місяці після початку стосунків закохані вирішили одружитися і невдовзі у них народилася донька.

Однак сімейна ідилія тривала не довго – подружжя постійно сварилося через фінансові питання. Кожного ранку чоловік йшов з дому і говорив, що прямує на роботу, а повертався пізно ввечері. Однак він ніколи не давав грошей дружині і нічого не мав у власності. Кожного разу, коли дружина запитувала чоловіка про доходи, той міняв тему.

Згодом стосунки ще більше погіршилися й чоловік почав проявляти насильство до дружини. Жінці навіть доводилося викликати поліцію.

Дружина запідозрила, що партнер нещирий з нею, і вирішила звернутися у лікарню, де той працював. Однак там жінці повідомили, що він ніколи не був їхнім співробітником. Натомість чоловік заявив дружині, що працевлаштувався в медичний інститут.

Перевіряти слова чоловіка взялися правоохоронці. Вони з'ясували, що усі ці 5 років чоловік ніде не працював. Документ про роботу у лікарні, який він показував дружині і суду, чоловік насправді купив в інтернеті.

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Я збрехав, щоб відстояти право опіки над дочкою,

– сказав чоловік у суді.

До речі, гроші всі ці роки чоловіку давала мама.

Суд задовольнив позов дружини про розлучення й залишив їй право опіки над донькою. Чоловіка-брехуна зобов'язали щомісяця виплачувати доньці 1000 юанів (140 доларів – 24 Канал).