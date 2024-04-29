Британка осталась в Тунисе

Кристин и Хамза познакомились в интернете в 2018 году. Тогда женщина работала учительницей для беженцев, а Хамза стал ее учеником.

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Неожиданно между учительницей и учеником возникло романтическое общение. Кристин по-настоящему влюбилась в Хамзу и решила прилететь к нему в Тунис. Но она не ожидала, что двухнедельный отпуск перерастет в семейную жизнь.

Любовь возникла сразу. У нас прекрасные отношения. Когда мы вместе, мы всегда смеемся,

– рассказала Кристин.

Когда женщина приехала в Тунис, Хамза встретил ее очень тепло. Они много гуляли, наслаждались компанией друг друга и даже ходили на дискотеки. Кристин была такой счастливой, что решила остаться вместе с новым бойфрендом жить в Тунисе.

Накануне нового 2020 года Хамза и Кристин поженились, а после свадьбы британка приняла ислам.



Кристин остались жить с Хамзой в Тунисе / Фото SWNS

Кстати, с сексом у пары с разницей в возрасте тоже все в порядке. Кристин считает, что они занимаются любовью чаще, чем многие другие люди. Если бы еще не эндопротез бедра, то женщина была вообще безудержной в постели.

Хамза обожает заботиться о любимой

Родственники и друзья пары с пониманием отнеслись к их любви. У Кристин есть сын, который на 4 года старше ее мужа, однако его отношения матери совсем не смущают.

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Она моя королева. Я люблю свою новую жизнь и новые обязанности,

– сказал Хамза.

Из-за того, что у Кристин есть проблемы с суставом, она вынуждена постоянно пользоваться палочкой. Все домашние обязанности выполняет Хамза. Мужчина не против заботиться о своей возлюбленной.



Родные пары поддерживают их брак / Фото SWNS

Хамза и Кристин счастливы несмотря на то, что имеют существенную разницу. Главное – это их любовь.