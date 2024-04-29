Британка осталась в Тунисе
Кристин и Хамза познакомились в интернете в 2018 году. Тогда женщина работала учительницей для беженцев, а Хамза стал ее учеником.
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Неожиданно между учительницей и учеником возникло романтическое общение. Кристин по-настоящему влюбилась в Хамзу и решила прилететь к нему в Тунис. Но она не ожидала, что двухнедельный отпуск перерастет в семейную жизнь.
Любовь возникла сразу. У нас прекрасные отношения. Когда мы вместе, мы всегда смеемся,
– рассказала Кристин.
Когда женщина приехала в Тунис, Хамза встретил ее очень тепло. Они много гуляли, наслаждались компанией друг друга и даже ходили на дискотеки. Кристин была такой счастливой, что решила остаться вместе с новым бойфрендом жить в Тунисе.
Накануне нового 2020 года Хамза и Кристин поженились, а после свадьбы британка приняла ислам.
Кристин остались жить с Хамзой в Тунисе / Фото SWNS
Кстати, с сексом у пары с разницей в возрасте тоже все в порядке. Кристин считает, что они занимаются любовью чаще, чем многие другие люди. Если бы еще не эндопротез бедра, то женщина была вообще безудержной в постели.
Хамза обожает заботиться о любимой
Родственники и друзья пары с пониманием отнеслись к их любви. У Кристин есть сын, который на 4 года старше ее мужа, однако его отношения матери совсем не смущают.
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Она моя королева. Я люблю свою новую жизнь и новые обязанности,
– сказал Хамза.
Из-за того, что у Кристин есть проблемы с суставом, она вынуждена постоянно пользоваться палочкой. Все домашние обязанности выполняет Хамза. Мужчина не против заботиться о своей возлюбленной.
Родные пары поддерживают их брак / Фото SWNS
Хамза и Кристин счастливы несмотря на то, что имеют существенную разницу. Главное – это их любовь.