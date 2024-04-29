Герой-любовник из Измира не придумал ничего лучше, чем оформить 50 заказов на курьерскую доставку еды. Все блюда должны были доставить на адрес его бывшей с условием наложенного платежа.

Обратите внимание Парень побрил голову и делал вид, что у него рак, чтобы изменять девушке

В конце концов, однажды вечером к многоэтажке на улице Чимен, где жила девушка, приехали 50 курьеров. Случайный прохожий настолько заинтересовался тем, что происходит, что снял инцидент на видео. Впоследствии кадрами заинтересовались турецкие СМИ. Они и рассказали эту историю.

Как оказалось, "атака" доставками еды была частью плана мести. Парень хотел устроить "счастливый вечер" для своей экс-возлюбленной. Более того, он даже не напрягся, чтобы придумать реалистичный номер телефона. Парень просто ввел цифры: 0555 555 55 55. Именно поэтому люди, которые принимали заказ, не могли уточнить заказ.

В конце концов, все курьеры ждали, пока им оплатят заказ, и чувствовали себя очень раздраженными. Когда люди узнали, в чем была проблема, они осудили парня. Во-первых, мстить бывшей – вообще довольно низко, во-вторых, наш "мститель" впутал в свою историю много других людей. В частности, пострадали курьеры, которые вечером, наверное, торопились домой и хотели провести это время с родными.

В то же время нашлись и те, кого инцидент насмешил. Есть комментарий, что девушка "наконец-то наестся".