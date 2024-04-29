Герой-коханець з Ізміра не вигадав нічого кращого, аніж оформити 50 замовлень на кур'єрську доставку їжі. Усі страви мали доставити на адресу його колишньої з умовою післяплати.

Зверніть увагу Хлопець поголив голову і вдавав, що у нього рак, щоб зраджувати дівчину

Зрештою, одного вечора до багатоповерхівки на вулиці Чімен, де мешкала дівчина, приїхали 50 кур'єрів. Випадковий перехожий настільки зацікавився тим, що відбувається, що зняв інцидент на відео. Згодом кадрами зацікавилися турецькі ЗМІ. Вони й розповіли цю історію.

Як виявилося, "атака" доставками їжі була частиною плану помсти. Хлопець хотів влаштувати "щасливий вечір" для своєї екскоханої. Ба більше, він навіть не напружився, аби вигадати реалістичний номер телефона. Хлопець просто ввів цифри: 0555 555 55 55. Саме тому люди, які приймали замовлення, не могли уточнити замовлення.

Зрештою, всі кур'єри чекали, доки їм оплатять замовлення, й почувалися дуже роздратованими. Коли люди дізналися, у чому була проблема, вони засудили хлопця. По-перше, мстити колишній – загалом доволі низько, по-друге, наш "месник" вплутав у свою історію багато інших людей. Зокрема, постраждали кур'єри, які увечері, напевно, квапилися додому й хотіли провести цей час з рідними.

Водночас знайшлися й ті, кого інцидент насмішив. Є коментар, що дівчина "нарешті наїсться".