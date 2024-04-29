Британка залишилася у Тунісі

Крістін та Хамза познайомилися в інтернеті у 2018 році. Тоді жінка працювала вчителькою для біженців, а Хамза став її учнем.

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Несподівано між учителькою та учнем виникло романтичне спілкування. Крістін по-справжньому закохалася у Хамзу і вирішила прилетіти до нього у Туніс. Та вона не очікувала, що двотижнева відпустка переросте у сімейне життя.

Кохання виникло одразу. У нас чудові стосунки. Коли ми разом, ми завжди сміємося,

– розповіла Крістін.

Коли жінка приїхала у Туніс, Хамза зустрів її дуже тепло. Вони багато гуляли, насолоджувалися компанією один одного і навіть ходили на дискотеки. Крістін була такою щасливою, що вирішила залишитися разом з новим бойфрендом жити у Тунісі.

Напередодні нового 2020 року Хамза і Крістін одружилися, а після весілля британка прийняла іслам.



Крістін залишилися жити з Хамзою у Тунісі / Фото SWNS

До речі, з сексом у пари з різницею у віці теж все гаразд. Крістін вважає, що вони кохаються частіше, аніж багато інших людей. Якби ще не ендопротез стегна, то жінка була взагалі несамовитою в ліжку.

Хамза обожнює піклуватися про кохану

Родичі та друзі пари з розумінням поставилися до їхнього кохання. У Крістін є син, який на 4 роки старший за її чоловіка, однак його стосунки матері зовсім не бентежать.

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Вона моя королева. Я люблю своє нове життя та нові обов'язки,

– сказав Хамза.

Через те, що у Крістін є проблеми з суглобом, вона змушена постійно користуватися паличкою. Усі домашні обов'язки виконує Хамза. Чоловік не проти дбати про свою кохану.



Рідні пари підтримують їхній шлюб / Фото SWNS

Хамза і Крістін щасливі попри те, що мають суттєву різницю. Головне – це їхнє кохання.