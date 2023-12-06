Незначительное изменение позиции сможет подарить вам совершенно новые ощущения. А если вы женщина и вам тяжело получить оргазм, то эксперименты во время кунилингуса – то, что вам нужно. Интересными позами поделилась сексолог Джесс О'Райли.

К теме Станет очень горячо: 30 вопросов о сексе, которые стоит задать любимому человеку

Позы для кунилингуса, чтобы получить еще большее удовольствие

Поза №1. Сядьте на спинку кровати или дивана, а ноги поставьте на матрас и согните в коленях. Можете подпереться несколькими подушками для удобства, а затем просто расслабьтесь и позвольте любимому сделать вам приятно.

Поза №2. Лягте на живот, а бедра уложите на подушку. Пусть партнер ласкает ваши половые губы или клитор сзади, а вы в это время можете стимулировать их секс-игрушкой или пальцами спереди.



Интересные позы для орального секса / Фото Kampus Production, Pexels

Поза №3. Лягте на спину и вытяните одну ногу, а другую согните в колене и положите стопу на матрас. Партнер должен находиться в стороне.

Поза №4. Прислонитесь к стене, а ваш партнер пусть станет на колени. Стоя вы будете в доминантной позиции и сможете контролировать процесс.

Поза №5. Эта поза называется "68", ведь она отличается от "69". В ней партнер ложится на спину, а вы ложитесь на него тоже спиной. Подвиньтесь влагалищем к лицу партнера. В этой позиции вы сможете контролировать давление, ритм и движение.

Обратите внимание! Раньше мы писали о кунилингусе по методу Кивина. Многие женщины утверждают, что благодаря ему достигают оргазма за 3 минуты. В чем состоит этот метод – читайте по ссылке.