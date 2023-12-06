Незначна зміна позиції зможе подарувати вам абсолютно нові відчуття. А якщо ви жінка і вам важко отримати оргазм, то експерименти під час кунілінгусу – те, що вам потрібно. Цікавими позами поділилася сексологиня Джес О'Райлі.

До теми Стане дуже гаряче: 30 запитань про секс, які варто поставити коханій людині

Пози для кунілінгусу, щоб отримати ще більше задоволення

Поза №1. Сядьте на спинку вашого ліжка або дивану, а ноги поставте на матрац та зігніть у колінах. Можете підпертися кількома подушками для зручності, а після того просто розслабтеся і дозвольте коханому зробити вам приємно.

Поза №2. Ляжте на живіт, а стегна покладіть на подушку. Нехай партнер пестить ваші статеві губи або клітор ззаду, а ви в цей час можете стимулювати їх секс-іграшкою або пальцями спереду.



Цікаві пози для орального сексу / Фото Kampus Production, Pexels

Поза №3. Ляжте на спину та витягніть одну ногу, а іншу зігніть у коліні і покладіть стопу на матрац. Партнер повинен перебувати збоку.

Поза №4. Притуліться до стіни, а ваш партнер нехай стане на коліна. Стоячи ви будете у домінантній позиції і зможете контролювати процес.

Поза №5. Ця поза називається "68", адже вона відрізняється від "69". У ній партнер лягає на спину, а ви лягаєте на нього також спиною. Посуньтеся піхвою до обличчя партнера. У цій позиції ви зможете контролювати тиск, ритм і рух.

Зверніть увагу! Раніше ми писали про кунілінгус за методом Ківіна. Багато жінок стверджують, що завдяки йому досягають оргазму за 3 хвилин. У чому полягає цей метод – читайте за посиланням.