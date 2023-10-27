Метод Ківіна – це техніка орального сексу, від якої багато жінок залишаються в захваті. Експертка з питань сексу та стосунків з Великої Британії Аннабель Найт розповіла, що ця техніка дозволяє отримати оргазм за 3 хвилини. Ви можете спробувати метод Ківіна зі своєю партнеркою вже цієї ночі, адже вчитися чогось кардинально нового не треба.
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Як робити кунілінгус за методом Ківіна
Все, що потрібно, – це змінити позу. Ляжте перпендикулярно до вашої партнерки, тобто той, хто робить кунілінгус, повинен бути з боку. Партнерка у цей момент може закинути ногу через плече коханого, аби все стало ще гарячіше.
Голова партнера розташовується біля вульви, а сам кунілінгус відбувається горизонтально, а не вертикально, як у звичному способі. Язик та губи партнера будуть поперек вульви. Так велика увага зосереджуватиметься на кліторі.
Клітор – це не просто маленький зовнішній горбок, а набагато більший і довший внутрішній орган із тисячами приємних нервових закінчень. Замість облизування вгору-вниз, що втрачає стимулювання усього клітора, воно відбувається вздовж (за методом Ківіна – 24 Канал). Тобто, стимуляція поширюється на більшу площу поверхні,
– пояснила Найт.
Поради як пришвидшити оргазм за методом Ківіна
- Переконайтеся, що всім зручно. Все, що відвертає увагу від задоволення, може негативно вплинути на результат. Тому не поспішайте, а спершу оберіть зручну позу.
- Звертайте увагу на мову тіла партнерки.
- Переконайтеся, що ви виражаєте, що вам це подобається. Дуже важливо показувати партнерці, що процес кунілінгусу вам подобається. Так вона зможе розслабитися та отримувати задоволення.
Хоч цей метод і не має жодних наукових підтверджень, користувачі відомого форуму Reddit підтвердили його ефективність. Один чоловік написав, що методом Ківіна довів свою дружину до оргазму за 5 хвилин. Це при тому, що раніше кунілінгус у них тривав 15 – 20 хвилин, а жінка увесь час балансувала на межі та не могла кінчити.