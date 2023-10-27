Метод Кивина – это техника орального секса, от которой многие женщины остаются в восторге. Эксперт по вопросам секса и отношений из Великобритании Аннабель Найт рассказала, что эта техника позволяет получить оргазм за 3 минуты. Вы можете попробовать метод Кивина со своей партнершей уже этой ночью, ведь учиться чему-то кардинально новому не нужно.

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Как делать кунилингус по методу Кивина

Все, что нужно – это изменить позу. Лягте перпендикулярно вашей партнерше, то есть тот, кто делает кунилингус, должен быть со стороны. Партнерша в этот момент может закинуть ногу через плечо любимого, чтобы все стало еще жарче.

Голова партнера располагается у вульвы, а сам кунилингус происходит горизонтально, а не вертикально, как в обычном способе. Язык и губы партнера будут поперек вульвы. Так большое внимание будет сосредотачиваться на клиторе.

Клитор – это не просто маленький наружный холмик, а гораздо больший и более длинный внутренний орган с тысячами приятных нервных окончаний. Вместо облизывания вверх-вниз, что теряет стимулирование всего клитора, оно происходит вдоль (по методу Кивина – 24 Канал). То есть стимуляция распространяется на большую площадь поверхности,

– объяснила Найт.

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Советы как ускорить оргазм по методу Кивина

Убедитесь, что всем удобно. Все, что отвлекает от удовольствия, может негативно повлиять на результат. Поэтому не торопитесь, а сначала выберите удобную позу.

Обращайте внимание на язык тела партнерши.

Убедитесь, что вы выражаете, что вам это нравится. Очень важно показывать партнерше, что процесс кунилинга вам нравится. Так она сможет расслабиться и получать удовольствие.

Хотя этот метод не имеет никаких научных подтверждений, пользователи известного форума Reddit подтвердили его эффективность. Один мужчина написал, что методом Кивина довел свою жену до оргазма за 5 минут. Это при том, что раньше кунилингус у них длился 15 – 20 минут, а женщина все время балансировала на гране и не могла кончить.