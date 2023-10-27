В чем причина молчания мужа
Муж рассказал свою историю для того, чтобы найти поддержку среди других пользователей. Он признался, что его супруга занимается сексом с другими мужчинами.
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Однако обманутый мужчина решил не говорить жене, что знает об изменах. Он также назвал причину такого решения.
Я знаю, что моя жена тра*ает других парней, но я не могу заставить себя поднять этот вопрос, потому что я безработный и живу на деньги жены последние 3 года,
– написал мужчина.
По мнению мужчины, именно отсутствие у него работы и стало причиной измен женщины.
Публикация мужчины набрала 1,3 миллиона просмотров, а люди принялись давать ему советы. Большинство из них призвали автора сообщения к разводу и отмечали, чтобы он не позволял жене так себя вести. Неважно, работает муж или нет, жена не должна его обманывать.
Некоторые советовали мужчине нанять хорошего адвоката и в суде разделить общее имущество.
Заметим, комментарии пользователей действительно были точными. Ведь в течение длительной жизни в браке случаются разные ситуации, и иногда один партнер может обеспечивать всю семью. Однако это не значит, что другой должен чувствовать себя ущербным и позволять плохое отношение к себе.
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Как понять, что браку конец
Американский психолог и эксперт по разводам Сара Вудвард для издания The Sun собрала факторы, свидетельствующие, что вашему браку пришел конец.
- Финансовый абьюз. Речь идет о финансовом контроле и постоянном желании одного партнера, чтобы другой отчитывался, куда тратит деньги.
- Проверка социальных сетей. Первым признаком того, что ваш брак трещит по швам, является именно недоверие и ревность.
- Абсолютное отсутствие ссор. Когда вы ссоритесь и выражаете свои эмоции, это значит, что вам не безразлично на отношения. Однако, когда все внезапно становится спокойно, это должно насторожить. Вам может показаться, что ваши отношения вышли на новый, какой-то супер-гарномийный уровень, но это не так. Скорее всего, другому партнеру просто безразлично, поэтому он не настроен на ссоры и выяснения отношений.
- Отсутствие разговоров о планах и желаниях. С годами мечты и желания меняются, поэтому важно обсуждать их. Если один партнер молчит, потому что не хочет показывать, что его видение будущего несколько иное, то рано или поздно это все равно приведет к разводу.
- На первом месте – друзья. Если в большинстве ситуации вы звоните другу, а не любимому человеку, то это плохой знак. Вы должны находиться на одном интеллектуальном и эмоциональном уровне, иначе эти отношения обречены на крах.
- Дети спрашивают, счастливы ли вы. Напряжение в семье лучше испытывают дети. Пока вы закрываете глаза на проблему, пытаясь ее игнорировать, они могут понять, что между родителями что-то не так.